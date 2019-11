IPO Sanlorenzo, nulla osta da Consob. Debutto il 10 dicembre

(Teleborsa) -, marchio leader a livello mondiale per numero di yacht superiori ai 30 metri ha ottenuto dalla(Consob) l'approvazione del(Sanlorenzo) sul Mercato Telematico Azionario (MTA) ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR, organizzato e gestito da Borsa Italiana.Lo scorso 26 novembre, Borsa Italiana ha rilasciato il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni sul MTA.L'Offerta ha per oggetto, corrispondenti al(post Aumento di Capitale). In particolare: massime n. 4.500.000 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; massime n. 6.500.000 Azioni poste in vendita da Holding Happy Life (HHL), azionista di maggioranza della Società e controllata da Massimo Perotti, Presidente Esecutivo di Sanlorenzo.E' inoltre prevista la concessione da parte di HHL ai Joint Global Coordinator dell’della società, pari al 10% del numero massimo di azioni oggetto dell’offerta.In caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe, l’offerta avrà ad oggetto massime n. 12.100.000 Azioni della Società, corrispondenti al 35,1% circa del capitale sociale (post Aumento di Capitale).L'intervallo di valorizzazione indicativa del capitale economico della società, ante Aumento di Capitale, è compreso tra Euro 480 milioni e Euro 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di Euro 16 per azione ed un prezzo massimo di Euro 19 per azione a cui corrisponderà una, post aumento di capitale, compresa tra Euro 552 milioni e circa Euro 656 milioni.I proventi derivanti dall'aumento di capitale sono destinati ad essere utilizzati dalla Società principalmente a copertura dell’indebitamento finanziario, nonché per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato.L’Offerta ha avuto, salvo proroga o chiusura anticipata che sarà resa nota tramite comunicato stampa.La data di avvio delle negoziazioni, attualmente prevista per il, sarà stabilita da Borsa Italiana con apposito avviso.