Vertice sul Mes: si deciderà solo dopo risoluzione delle Camere

(Teleborsa) -, il meccanismo di stabilità europeo. Al termine del– a cui hanno partecipato i– non si è raggiunto nessun accordo e laConte ha, infatti, optato pere, in vista della prossima riunione dell'prevista per ilil Governo affronterà il negoziato riguardante l'Unione Economica e Monetaria seguendo una "logica di pacchetto'". Dopo lela maggioranza sarà chiamata a varare una risoluzione comune. Insomma, sulla"ogni decisione diventerà definitiva solo dopo che il Parlamento si sarà pronunciato – si legge in una nota di Palazzo Chigi – solo dopo che il Parlamento si sarà' pronunciato a partire dallein occasione delle comunicazioni che il Presidente del Consiglio renderà in vista del prossimo Consiglio Europeo. Tutto questo in linea con i punti 12) e 13) della"Nessuna richiesta di rinvio all'Ue ma un mandato che rafforza il ministro Gualtieri a trattare al meglio l'accordo sul tavolo europeo già dal 4 dicembre" affermaesprimendo soddisfazione per come è andato "bene l'incontro sul Mes" e sottolineando che "ovviamente sarà poi il Parlamento a pronunciarsi definitivamente sulle decisioni assunte"."Il parlamento è sovrano – fanno sapere fonti del Movimento – ed è un bene che si sia deciso di non dare nessuna luce verde fino a quando il parlamento non ne discuterà. È il parlamento che parla per primo. Per noi noi tante cose nell'Unione Economica e Monetaria vanno riviste".