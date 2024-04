Riforme, Senato approva emendamento per elezione diretta Premier

(Teleborsa) -all'emendamento proposto dal governo all'articolo 3 del. L'emendamento in questione rappresenta ile modifica l', introducendo il principio dell'elezione diretta del Premier e il massimo dei due mandati.La nuova formulazione dell''articolo 92 della Costituzione prevede ldel Presidente del Consiglio (suffragio universale) ed introduce ili per il Premier, oltre alla possibilità disu proposta del Premier ed all'quale premio di maggioranza (introdotta nella legge elettorale e non in Costituzione)."Il Presidente del Consiglio - si legge nel nuovo testo - è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente".Con l'approvazione dell'emendamento del governo sono state, anche se vengono, che quindi escludono che vi sia stata una compressione dei diritti dell'opposizione.Frattanto, il Ministro per le Riformequalora nessun candidato ottenga la maggioranza al primo turno. In pratica, se nessun candidato raggiungerà la, si procederà con un. Questa - ha detto Casellati - "può essere una delle ipotesi in campo" ma bisognerà vedere "quale sarà la soglia, il premio di maggioranza e quale sistema elettorale sarà prefigurato"."Comporre una legge elettorale non è semplicissimo, la sto studiando e vedremo qual è la legge elettorale che può essere il vestito migliore per il premierato", ha sottolineato il Ministro. Stessa ipotesi è stata sposata dal presidente della Commissione Affari Costituzionali, Alberto Balboni, secondo cui, nel caso non si raggiungesse una "soglia minima" (42-43%) allora resterebbe "solo il ballottaggio".