Moody's taglia rating Atlantia e Aspi

Atlantia

(Teleborsa) -ha tagliato il rating del debito senior non garantito dida Baa3 a Ba1. Allo stesso tempo l'agenzia ha declassato Autostrade per l'Italia (Aspi) da Baa2 a Baa3. Confermato il rating Baa2 di Aeroporti di Roma (Adr).Per tutte e tre l'outlook del rating è negativo.Nel motivare le prospettive negative sui rating, Moody's, cita le persistenti incertezze che incidono sul profilo creditizio del gruppo Atlantia in vista di una possibile rinegoziazione della concessioni autostradali o addirittura di una risoluzione delle stesse. Ciò implicherebbe la possibilità di una lunga battaglia legale che non depone a favore del merito creditizio.