Aeroporti di Puglia, da giugno 2020 nuovi collegamenti da Brindisi per Catania e Palermo

(Teleborsa) -ha annunciatoa partire dall'estate 2020. I collegamenti saranno operati dalla trentennale compagnia aereacon, ogni sabato, a partire"I collegamenti con Palermo e Catania rappresentano unaper l’Aeroporto del Salento di Brindisi", ha affermato, ricordando che "ilstrategico di Aeroporti di Puglia attribuisce particolare importanza all, non solo internazionali, da/per aree con elevato potenziale di traffico. La Sicilia rientra sicuramente tra queste".Onesti ha spiegato che l'intento è non solo collegare le "tradizionali destinazioni domestiche" come Roma e Milano, ma aprire anche rotte "verso il Sud e tra il Sud" e fra "aree che esprimono flussi di mobilità, per così dire trasversali, di grande interesse"., ha ricordato "il nostro investimento in Sicilia è molto importante perché l’operazione coinvolge fino a 4 aeromobili che operano più di 7 mila voli all’anno trasportando oltre 250 mila passeggeri". DAT, compagnia aerea danese fondata nel 1989, opera in Sicilia con il marchio DAT Volidisicilia dal 1° Luglio 2018, quale assegnataria per i prossimi quattro anni dei collegamenti in Oneri di Servizio Pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria.