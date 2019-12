Brillante l'indice dei beni personali italiano (+6,15%), slancio per Moncler

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

indice EURO STOXX Personal & Household Goods

grande capitalizzazione

Moncler

Ferragamo

mid-cap

Tod's

Brunello Cucinelli

Technogym

Aeffe

Safilo

Geox

(Teleborsa) - Preme sull'acceleratore il, mentre mostra un andamento in lieve rialzo ilIlha aperto a quota 83.946,9 con un salto di 5.120,9 punti rispetto alla chiusura precedente. Cresce di meno l'che guadagna appena lo 0,58%.Tra le azioni italiane adell'indice beni per la casa, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 9,73%.Effervescente, con un progresso del 5,76%.Tra leitaliane, ottima performance per, che scambia in rialzo del 5,70%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,17%.Composta, che cresce di un modesto +0,54%.Tra ledi Piazza Affari, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 4,40%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,62%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,51%.