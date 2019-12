Redditi in recupero ma non spariscono le disuguaglianze

(Teleborsa) -, ma restano ancora lontani dai livelli pre-crisi e. E' la fotografia scattata dall'in un rapporto sulle condizioni di vita delle famiglie.Nel 2017, ildelle famiglie si è attestato aannui, inin termini nominali ed inquanto a(in rallentamento dal +2,1% dell'anno prima). I(esclusi gli affitti figurativi) sono cresciuti di più al Centro (+1,5%) e nel Nord-ovest (+1,4%) rispetto al Mezzogiorno (+1,1%) e al Nord-est (+0,6%). I maggiori incrementi si osservano per lee per le persone sole (+2,6%), seguono le coppie con figli (+1%); in riduzione invece i redditi familiari reali per le)., poiché il reddito totale delle famiglie più abbienti continua a essere più di sei volte quello delle famiglie più povere. Ilsi attesta a, pari a 2.120 euro al mese, con unaNel 2018, è stabile la quota diresta ferma al, mala popolazione aal 27,3% dal 28,9%, per una minore incidenza di situazioni di grave deprivazione materiale. Ilrimane l’area con ladi individui a rischio di povertà o esclusione sociale (45%).Guardando al fisco,del prelievo fiscale sul reddito a livello familiare è%, stabile rispetto all'anno precedente, mentre il. Il costo del lavoro dipendente infatti è in media pari a 31.783 euro, ma la retribuzione netta è poco più della metà (17.277 euro).