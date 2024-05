Il 16 maggio la presentazione del Festival “Desiderabili futuri. Senza disuguaglianze, per un mondo sostenibile”

(Teleborsa) - È possibile pensare al futuro in un mondo segnato da forti? L’idea di sviluppo che contraddistingue le società economicamente avanzate appare oggi, sotto il profilo sociale, economico e ambientale, sempre più inadeguata a garantire la pace e il futuro del pianeta e delle nuove generazioni perché produce disuguaglianze e povertà. Eppure, in molti luoghi del Paese emerge un “desiderio di cambiamento” e una motivazione all’azione, che vanno raccolti e valorizzati. A partire da queste considerazioni, con il sostegno di, promuovono il Festival “Desiderabili Futuri. Senza disuguaglianze, per un mondo sostenibile” che si terrà dal 26 al 29 giugno ae sarà dislocato in molti luoghi della città.Tre giorni di incontri, laboratori, conferenze, visite guidate e spettacoli durante i quali esperti, attivisti, esponenti dell’imprenditoria e della cooperazione, realtà civiche, studiosi e artisti intrecceranno analisi, proposte e punti di vista attorno a tre temi: lavoro buono e dignitoso, sicuro, cooperativo, che pesa nellee nelle; servizi fondamentali per garantire la piena espressione della persona umana, contrastare lecon politiche pubbliche sensibili ai luoghi; sfida climatica e transizione ecologica come volano di uno sviluppo giusto.Ilsarà inoltre attraversato dal protagonismo delle nuove generazioni, volto a incentivare riflessioni e azioni per il loro pieno sviluppo. Sarà anche “cooperativo” perché vuole valorizzare la funzione economica e sociale delle imprese cooperative nella costruzione di uno sviluppo equo e sostenibile, inclusivo e partecipato. Infine un focus sull’Europa alla quale il Forum Disuguaglianze e Diversità ha dedicato il volume “Quale Europa” (Donzelli Editore).Il Festival verrà presentato il 16 maggio alle ore 11:00 nella sede di Legacoop, in via Guattani 9 a. Interverranno: Andrea Morniroli e Fabrizio Barca, co-coordinatori del Forum Disuguaglianze e Diversità; Claudio Atzori, presidente Legacoop Sardegna; Simone Gamberini, presidente di Legacoop Nazionale; Pierluigi Stefanini, presidente di ASviS; Salvatore Corona, direttore artistico di Dromos Festival; Riccardo Verrocchi, Coordinatore Nazionale Generazioni Legacoop.