Il 730 è sempre più semplice: arriva la nuova dichiarazione dei redditi precompilata

(Teleborsa) - Arriva: niente più quadri, codici e righi, maI dati relativi all’(rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo, ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione 'casa', glinella sezione 'spese sostenute', lenella sezione 'famiglia'. Inoltre, si aggiungono alle voci presenti negli anni scorsi (contributi previdenziali, spese universitarie, spese per asili nido, interventi di ristrutturazione, erogazioni liberali), i dati relativi ai rimborsi per il 'bonus vista', quelli inviati dagli infermieri pediatrici e quelli relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico locale.Una delle innovazioni di quest'anno consiste nellascegliendo l'opzione ''. Questa scelta è applicabile anche in caso di debito risultante dalla dichiarazione: in tal caso, il contribuente può pagare direttamente tramite la stessa applicazione online. La procedura permette di addebitare l'F24 sullo stesso IBAN utilizzato per il rimborso. In alternativa, si può stampare l'F24 precompilato e seguire le normali modalità di pagamento.I modelli già predisposti,. Il fisco ha già pre-caricato quasi 1,3 miliardi di dati. La stragrande maggioranza sono spese sanitarie (oltre 1 miliardo di documenti fiscali), seguite da premi assicurativi (98 milioni di dati), certificazioni uniche di dipendenti e autonomi (75 milioni), bonifici per ristrutturazioni (10 milioni), interessi sui mutui (9 milioni), spese scolastiche (oltre 8 milioni).I contribuenti. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2024; fino al 15 ottobre, invece, per chi presenta il modello Redditi.