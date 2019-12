UBI già oltre requisito minimo SREP 2020. Assegnato CET1 al 9,25%

(Teleborsa) -informa che al termine dello(Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale), la BCE ha stabilito che,, il Gruppo dovrà rispettare i seguenti requisiti: unfully loaded, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (4,5%), Requisito di Pillar 2 (2,25%) e Capital Conservation Buffer (2,50%); un requisito minimo di, risultato della somma tra Capitale Regolamentare Minimo di Pillar 1 (8%) e requisito di Pillar 2 (2,25%). Aggiungendo il Capital Conservation Buffer del 2,50%, si perviene a un requisito minimo in termini diI requisiti per il 2020 risultano invariati rispetto al 2019.Al, il Gruppo si posizionarichiesti con un CET1 Ratio phased in del 12,14% e fully loaded del 12,09% e un Total Capital Ratio phased in del 15,63% e fully loaded del 15,58% .