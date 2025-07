Inpgi, contributo minimo 2025: il 31 luglio scade il termine per il versamento

(Teleborsa) - Scade il prossimoil termine previsto per ilche nel corso del corrente anno abbiano svolto o abbiano in corso lo svolgimento di attività giornalistica in forma autonoma. Anche quest'anno, come di consueto,a beneficio degli iscritti all'Ordine da meno di 5 anni (vale a dire per gli iscritti dopo il 31 luglio 2020) e del contributo soggettivo per i giornalisti che alla data del 31 luglio 2025 risultino già pensionati.Da quest'anno, inoltre, come già comunicato nel maggio scorso, il contributo previdenziale minimo poteva essere dilazionato anche inla prima entro il 31 maggio, la seconda entro il 30 giugno e la terza entro il 31 luglio. Una possibilità in più che ilha voluto prevedere per venire incontro alle richieste di numerosi iscritti che, in questo modo, senza ulteriori oneri, hanno potuto dilazionare il pagamento in tre rate.Per coloro, invece, che non si siano avvalsi della nuova facoltà di rateazione, gli importi che dovranno essere versati entro il prossimo 31 luglio sono indicati online sul sito dell'Inpgi. Ilè pari a 426,40 euro.