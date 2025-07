PMG, superato obiettivo minimo in equity crowdfunding su CrowdFundMe

CrowdFundMe

(Teleborsa) -, società fondata da un team italo-americano con oltre 20 anni di esperienza nel marketing digitale, ha lanciato da pochi giorni unasul portale, quotato in Borsa, che ha già raggiunto l'obiettivo minimo di 100 mila euro, e che offre agli investitori la possibilità concreta di uscire dall'investimento con un orizzonte temporale certo. Infatti,, con un ritorno sull'investimento del 30%, grazie al diritto previsto espressamente dallo statuto.Il modello di business prevede che l'azienda acquisti direttamente i prodotti da PMI italiane preventivamente selezionate e, dopo un test di vendita, liattivi in tutta Europa, che vengono remunerati a performance. A supporto della gestione c'è una piattaforma tecnologica proprietaria sviluppata ad hoc per ottimizzare ogni fase della "customer journey", dall'acquisizione alla fidelizzazione.PMG punta a diventare il principale partner digitale per le PMI italiane che vogliono crescere nei mercati europei senza affrontare da sole la complessità della vendita online. "Vogliamo offrire un'alternativa concreta alle PMI italiane, mettendo al centro la qualità del Made in Italy e il valore delle relazioni umane", affermadella società. "Crediamo molto nel potenziale di PMG - prosegue Di Filippo - tanto che a chiunque decida di investire nel nostro round di crowdfunding, abbiamo deciso di offrire la possibilità di rivenderci le proprie quote dopo tre anni, ad un prezzo maggiorato del 30%”.PMG prevede di raggiungere, con margini EBITDA fino al 14%. I fondi raccolti nella campagna di equity crowdfunding, in corso fino al 7 agosto, saranno impiegati per accelerare la crescita di PMG e, in particolare, per finanziare la selezione di nuovi prodotti Made in Italy e il potenziamento della rete di vendita, delle attività di comunicazione e dell'infrastruttura operativa.