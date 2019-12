OVS alza il velo sui conti, titolo fiacco

OVS

(Teleborsa) - Seduta fiacca per, che passa di mano con un -0,19% il giorno dopo aver annunciato i conti dei primi nove mesi dell'anno.Il periodo si è chiuso con, in flessione dell’1,9% rispetto agli 1,01 miliardi realizzati lo scorso esercizio.In leggera contrazione il, passato da 104,1 milioni a 101,1 milioni di euro (-2,9%). L'è pari a 43,3 milioni di euro in forte contrazione (-15,5%) rispetto ai 51,2 milioni contabilizzati nello stesso periodo del 2018/2019.A fine ottobre 2019,del gruppo è pari ad 395,2 milioni inferiore di 45,2 milioni rispetto al 31 ottobre 2018.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento delsubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 2,148 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,005. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 2,291.