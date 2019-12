Giornata di passione per i trasporti fra maltempo e sciopero settore aereo

(Teleborsa) -, fra lo sciopero dei dipendenti del trasporto aereo ed il ciclone che rischia di mettere K.O. i collegamenti su terra.Per losi prevede che nella giornata di oggi, 13 dicembre, saranno. Sono coinvolti piloti, assistenti di volo e personale di terra delle due compagnie, che protestano per la situazione del trasporto aereo e chiedono una completa riforma del settore, ma i dipendenti Alitalia si fermano anche per dire no all'ipotesi di "spezzatino" della compagnia. Alcuni voli sono già stati cancellati nella serata di ieri ed altri sono stati annullati per domattina 14 dicembre, con la possibilità di riprenotare il volo senza penali o costi aggiuntivi. Restano in piedi naturalmente i voli ricompresi nellePer limitare i disagi,ha anche annunciato unche prevede l'impiego disulle rotte domestiche e internazionali, con l'obiettivo dicoinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili. La compagnia prevede chenella giornata odierna.. L'attivo diprovocherà uno stravolgimento delle condizioni meteo e l'arrivo dell'inverno: la Penisola verrà infatti spazzata da freddi venti in arrivo dal Nord Europa, con la possibilità anche di rivedere lasulle regioni. Ilsarà investito da. Una situazione meteo estrema che ha spinto i sindaci di Roma e Napoli a disporre laper la giornata odierna.E' chiaro che la tempesta di Santa Lucia potrebbe avere anche, contribuendo a complicare la situazione dei trasporti lungo la Penisola.