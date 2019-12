Autostrade per l'Italia, rinnovo contratto nazionale valorizza impegno 7000 lavoratori

Atlantia

(Teleborsa) - L'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali Trasporti sul rinnovo del contratto nazionale di lavoro Autostrade-Trafori è un risultato importante, che conferma la centralità del comparto autostradale dal punto di vista produttivo e occupazionale. Lo comunica, sottolineando che l'applicazione del nuovo Ccnl, solo per quanto riguarda Aspi e altre aziende del Gruppoattive nel settore autostradale, è un’ulteriore tappa nel percorso di valorizzazione delle relazioni industriali del Gruppo, che oggi vede impegnatiUno degli argomenti centrali della trattativa, che è stata oggetto per molti mesi di un confronto serrato, è stata la definizione delle modalità di applicazione della clausola sociale in caso di affidamento e/o assegnazione di nuove concessioni autostradali. La soluzione individuata introduce per i lavoratori delle concessionarie una garanzia di continuità normativa ed economica.Altro punto qualificante dell’accordo è la contribuzione delle aziende alla previdenza integrativa: è stata infatti elevata dal 3,5% al 4,5% la contribuzione aziendale a questo istituto, confermando la volontà del comparto di offrire la maggior tutela previdenziale al proprio personale., che tiene conto sia delle necessità di recupero del potere di acquisto dei salari che degli impegni che Autostrade per l’Italia dovrà affrontare a seguito della realizzazione di rilevanti investimenti sulla rete autostradale.