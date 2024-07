Autostrade per l'Italia premiato ai Top Legal Corporate Counsel Awards per il programma Mercury

(Teleborsa) - Nella sede della, in Piazza degli Affari, si è svolta la premiazione dell’deiuno dei più prestigiosi e longevi eventi dedicati alle direzioni e ai direttori aziendali.Lacomposta da esponenti di spicco dell’imprenditoria e della finanza, ha premiato laper il supporto fornito alAlla consegna del premio erano presentiChief Legal, Corporate Affairs and Procurement Officer di Autostrade per l’Italia,, Direttrice Legal Affairs and Compliance,Responsabile Consulenza Legale Operations e HSE,, Responsabile Consulenza Legale Appalti e, Responsabile Procedimenti Penali presso la Direzione Legal and Compliance Affairs di Autostrade per l’Italia.In particolare, la Commissione ha valutato lain materia die le analitiche indagini afferenti alla raccolta e allo scambio di informazioni che sussiste tra veicoli e infrastruttura autostradale. Inoltre, la giuria ha riconosciuto il merito anche alle ricerche e agli studi relativi ai profili legali e ai potenziali risvolti giuridici legati all’avvio e alla diffusione delle auto a guida autonoma.Con il programma Mercury, Autostrade per l’Italia contempla un, che proietta le autostrade nel futuro grazie all’innovazione tecnologica e l’interconnessione tra veicoli e infrastrutture, considerando le strade, i veicoli e gli utenti in un unico spazio interconnesso."Questo premio rappresenta ilportato avanti con fatica ed impegno da tutta la Società, non solo dalla Direzione Legale e che testimonia l’impegno di tutto il Gruppo nel voler rendere le infrastrutture autostradali,. Questo premio lo prendiamo con grande orgoglio e con grande senso di responsabilità". Così ha commentatoAll’edizione 2024tra General Counsel e responsabili legali, CFO, Direttori fiscali e del personale, Chief Compliance Officer, DPO e gestori di fondi. Tra riconoscimenti individuali e di squadra, sono stati assegnati in tutto 33 premi, suddivisi fra le categorie Legal Team Awards, Individual Awards, Industry Team Awards.