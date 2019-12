La Manovra approvata con voto di fiducia a Montecitorio

(Teleborsa) -ha ottenuto il voto di fiducia alla Camera, 334 si, 232 no (4 astenuti). La Legge di bilancio 2020, di cui la metà in deficit: lache vanno allaper tutto il 2020 e parte del 2021 in modo da evitare. Previsto anche un "salvagente" salva-spesa di 1 miliardo di euro per garantire il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio su cui l'Italia si è impegnata con l'Europa. In seguito si procederà con l'esame della Nota di variazione al Bilancio e con la discussione degli ordini del giorno, a partire da alcuni dei temi di cui si è discusso di più negli ultimi mesi, come le nuove tasse su plastica e bevande zuccherate, ma non solo.: Ridimensionate e posticipate nel corso dell'iter parlamentare, le due imposte entrano in manovra.Prevede nella sua ultima versione un'imposta di 45 centesimi al chilo (da 1 euro iniziale, poi ridotto a 50 centesimi) per i prodotti monouso., che resta a 10 centesimo al litro., invece, la: nasce uncon una dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi annui a decorrere dal 2021. I 4,5 milioni di lavoratori con redditi tra i 26.600 euro e 35mila euro, finora esclusi dal 'bonus Renzi' avranno fino a circa 50 euro in più al mese.: Piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di unper gli anni 2020-2023.: Oltre alle novità delarriva il nuovo, cioè un contributo da 400 euro per l'allattamento per le mamme che, per alcune patologie, non possono allattare al seno. Tutte queste misure confluiranno nel 2021 nelcon una dotazione di oltre un miliardo di euro per il 2021 e 1,2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022.da 300 euro per i diciottenni. Mentre per idegli edifici, lecon tetto di 96.000 per immobile, il bonus del 50% per l'acquisto diefficienti.con unaper le spese sostenute nel 2020 per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici.sulle locazioni abitative a canone concordato, nei comuni ad alta densità abitativa. Vengono unificate l'Imu e la Tasi con una aliquota di base fissata allo 0,86%.la. Arriva un. Il cosiddetto 'Bonus Befana', scatterà nel 2021 con uno stanziamento complessivo di tre miliardi per il 2021 e il 2022.: Riduzione delle spese inserite in manovra con tagli o il congelamento di budget se l'Italia non dovesse rispettare gli obiettivi di finanza pubblica concordati con l'Europa. Tra ledei ministri e dei ministeri per complessivi 977 milioni di euro per il 2020, 967 milioni per il 2021 e in 953 milioni a decorrere dal 2022.: In tema sanitàcioè la contestata quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a carico dell'assistito. Per questo intervento vengono stanziati 185 milioni per il 2020 e 554 milioni di euro annui a partire dal 2021. Vengono inoltre aumentate le risorse per 2 miliardi di euro per gli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico. Aumentato ilcon 59 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 300 milioni annui a partire dal 2022. Infine, l: Investimenti da 9,1 miliardi di euro, per gli anni dal 2021 al 2034 ai Comuni. Previsto anche Programma nazionale per la qualità dell'abitare con una dotazione complessiva di oltre 853 milioni euro per gli anni 2020-2033.: Arrivano fondi perdi strade, ponti, viadotti ed edifici pubblici. Viene aumentato da 4,9 a 8,8 miliardi di euro il finanziamento dei contributi alle Autonomie locali per questo obiettivo.: parte dal primo gennaio la. Si tratta di un prelievo del 3% sui ricavi di società di servizi digitali i cui introiti complessivi siano superiori ai 750 milioni di euro e i cui ricavi derivanti da prestazioni di servizi digitali non siano inferiori a 5,5 milioni di euro.: dal primo marzo il prelievo sulle vincite oltre i 500 euro sale al 20%, con un'entrata prevista di 308 milioni di euro. Sale dal 12% al 20% anche il prelievo sulle new slot sulle vincite sopra i 200 euro, che scatterà dal 15 gennaio, e al 65% sul Preu e il payout, la percentuale di somme giocate destinate alle vincite.: si va da un ampliamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fri) al rifinanziamento della Nuova Sabatini.. Risorse inoltre per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Interventi infine per le aree di crisi industriale e rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2021. Gli investimenti previsti dal Piano Impresa 4.0 il super e l'iperammortamento si trasformano in un credito d'imposta.: rivalutazione al 100% per gli assegni fino a 4 volte il trattamento minimo Inps (pari a 6.669,13 euro).: incrementati dii fondi per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio 2019-2021.