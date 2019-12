Enel entra in esercizio in Texas il più grande parco eolico di EGP

Enel

(Teleborsa) -ha annunciatodel suo portafoglio rinnovabili, attraverso la sua controllata statunitense Enel Green Power North America. E'il parco eolico da 450 MW disituato nelle"L’avvio del più grande parco eolico di Enel al mondo segna il raggiungimento di un importante obiettivo per la nostra Società e conferma il nostro impegno ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili", commenta, CEO di Enel Green Power.Contestualmente, Enel ha(PPA) della durata diper la. L'accordo, che prevede la consegna dell’elettricità prodotta da una porzione di 20,6 MW del progetto all'azienda di prodotti alimentari e bevande,ed incrementa così la capacità di High Lonesome. Si prevede che l’espansione da 50 MW di High Lonesome, attualmente in costruzione, inizi a produrre energia nelL’accordo tra Enel e Danone North America fornirà elettricità a sufficienza per produrre l’equivalente di quasi 800 milioni di vasetti di yogurt e di oltre 80 milioni di galloni di latte per anno, sostenendo così l’impegno di Danone North America ad assicurare che, entro il 2030, il 100% dell’elettricità acquisita dall'azienda di prodotti alimentari e bevande provenga da fonti rinnovabili."Questo è un passo entusiasmante e significativo del percorso che stiamo compiendo verso i nostri obiettivi nelle energie rinnovabili al 2030", ha commentatoInoltre, l’dell’impianto verrà supportata da uncon la divisione Alternative Risk Transfer della società di servizi assicurativ, società che fornisce prodotti per la gestione del rischio meteorologico e climatico. Il PRS è un contratto finanziario derivato che permette di generare flussi di ricavi stabili indipendentemente dalla volatilità dei prezzi dell'energia e dalle variazioni nella produzione dovute a fattori metereologici, proteggendo così le attività da questo tipo di rischio, in aggiunta a quello associato al prezzo e ai volumi.per la costruzione dell’si attesta intorno a. Si prevede che il parco eolico, evitando l’emissione di più di 1,2 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.