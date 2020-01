Iran, Trump: "Soleimani doveva essere ucciso tempo fa"

(Teleborsa) -doveva essereperché "".Sono le parole diche spiega su Twitter la decisione di aver datoin cui è rimasto ucciso il generale iraniano , scatenandodove in migliaia sono scesi per strada al grido "Morte all'America".L'attacco ha avuto leche ha aperto in rosso , seguita dal forte calo delle Borse europee . Secondo gli analisti, la reazione del mercato è stata al momento composta, registrando il, ma le tensioni in Medio Oriente e la possibile reazione dell'Iran potrebbero"Il lavoro e il cammino del generale Qassem Soleimani non si fermeranno e unadell'attacco della notte scorsa", ha annunciato la guida suprema iranianaMentre il mondo si domanda quali saranno le conseguenze della scelta di Trump, il Presidente USA conferma su Twitter la correttezza dell'uccisione di, tra cui le recenti vittime tra i manifestanti iraniani.Secondo il tycoon, "l'Iran non sarà mai in grado di ammetterlo correttamente, ma Soleimani era sia odiato che temuto nel Paese. Non sono rattristati tanto quanto i leader faranno credere al mondo esterno., twitta ancora Trump che ricorda comeLa mossa del Presidente USA ha, partner strategico degli Stati Uniti in Medio Oriente insieme alla Turchia. Il Presidente russoha infatti dichiarato che l'Nel frattempo, il, ricevute le informazioni dal Comando Operativo di Vertice Interforze sui contingenti nazionali presenti nei vari teatri operativi, ha, alla quale partecipano 79 Paesi e 5 Organizzazioni Internazionali, come ricorda il sito della Difesa:nel corso di un attentato avvenuto nella zona di Suleymania, nel Kurdistan iracheno.