Medio Oriente, Iran: "Se Israele attacca pronti a usare arma mai utilizzata"

(Teleborsa) - Si alzano i toni dello scontro in Medio Oriente. "I sionisti farebbero meglio a comportarsi razionalmente, perché se dovessero intraprendere un'azione militare contro Teheran in risposta all'attacco dell'Iran contro Israele, siamo pronti a usare un'arma che non abbiamo mai usato prima. Abbiamo piani per tutti gli scenari e agiremo con coraggio. Il nostro messaggio è la pace e allo stesso tempo la preparazione militare dell'Iran" ha dichiarato il"La resistenza degli Houthi yemeniti a favore dei palestinesi è efficace nell'impedire i crimini del regime sionista e cambierà l'equilibrio a favore del popolo di Gaza – ha sottolineato ilfacendo riferimento agli attacchi degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, contro navi commerciali nel Mar Rosso e contro Israele –. Gli Usa e i Paesi occidentali sono i più grandi profanatori dei Diritti Umani nel mondo quando incoraggiano i sionisti ad aumentare le tensioni nella regione" ha aggiunto Raisi, durante una telefonata con il presidente del Consiglio politico supremo del governo degli Houthi, Mahdi al-Mashat. Secondo quanto riporta Mda parte sua ha detto che i suoi miliziani sono impegnati a colpire Israele e sostenere Teheran."L'Iran non la passerà liscia per l'attacco di sabato scorso a Israele – ha annunciato il–. Non possiamo restare fermi davanti a questo tipo di aggressione, l'Iran non ne uscirà impunemente. Risponderemo al tempo e al posto giusto e nel modo che sceglieremo"."La speranza è che Iran e Israele esercitino la moderazione per evitare una nuova escalation" ha commentato ilin una telefonata con il presidente iraniano Raisi. Raisi, secondo quanto riporta il Cremlino, ha assicurato a Putin che Teheran non è interessata ad un'ulteriore escalation in Medio Oriente.Gli Usa – secondo quanto hanno detto alla Cnn une una fonte vicina all'intelligence statunitense – si aspettano che la risposta militare di Israele agli attacchi dell'Iran sarà di "portata limitata". Ci sarebbero, infatti, informazioni di intelligence che suggeriscono che Israele stia valutando un attacco ristretto e limitato all'interno dell'Iran. Israele, secondo la Cnn, non avrebbe dato agli Stati Uniti un avvertimento ufficiale su quali potrebbero essere i suoi piani e quando potrebbero realizzarsi. "Speriamo che ci diano qualche avvertimento in modo da essere pronti a proteggere il nostro personale, non solo militare ma anche quello diplomatico in tutta la regione – ha detto il dirigente dell'amministrazione –. Ma non c'è alcuna garanzia che ci avvertiranno e sanno che se ci avvisano è probabile che registreremo nuovamente la nostra obiezione a qualunque cosa stiano per fare". Se Israele non rispondesse – ha osservato la fonte della Cnn – "gli Stati Uniti sono fiduciosi che ci sarebbe una de-escalation" e la situazione tornerebbe allo status quo. "Ma ogni ulteriore mossa ora apre una serie di altre possibilità, alcune delle quali sono piuttosto spaventose".Nel frattempo la Germania ha chiesto