Enel X sigla accordo con Infracapital per espansione Cogenio in Spagna

Enel

(Teleborsa) -, società del Gruppo, ha siglato un, divisione investimenti in infrastrutture della società M&G, leader nella gestione del risparmio ed investimenti. L'accordo ha ad oggetto, joint venture operante nella generazione distribuita (fotovoltaico, cogenerazione e tri-generazione) e nell’efficienza energetica, tramite unaLa piattaforma Cogenio, lanciata in Italia a dicembre 2018, è di. All’interno della joint venture, Enel X è responsabile della gestione degli asset esistenti e dello sviluppo di nuovi progetti, grazie alle sue competenze tecnologiche e di mercato.“Proseguiamo la nostra crescita nei segmenti della generazione distribuita e dell’efficienza energetica attingendo ai mercati francese e dell'area iberica e replicando il modello già lanciato in Italia con lo stesso partner circa un anno fa", commenta, CEO di Enel X."Guardando al futuro - aggiuntge - ci aspettiamo di siglare più accordi di questo tipo, al fine di massimizzare le soluzioni innovative proposte ai nostri clienti business che desiderino svolgere un ruolo attivo nella transizione energetica".L’avvio delle attività della nuova società spagnola prevede che,, il Gruppo Enel contribuirà con circadi generazione fotovoltaica distribuita, cogenerazione, tri-generazione ed efficienza energetica per clienti commerciali e industriali in Spagna e con alcuni progetti anche in Francia e Portogallo.e, attraverso la spagnola Endesa X,all’interno della piattaforma Cogenio.avrà una partecipazione dell’80% nella società e ne, attraverso la nuova società spagnola, raggiungerà un. La caratteristica principale di questo portafoglio è la presenza ben bilanciata die di impianti di distribuzione e fornitura di, tutti con flussi di cassa assicurati da contratti con clienti business., la partnership permetterà inoltre di proporrenell’ambito delloe dellacon lo scopo di fornire servizi alla rete.