Facebook, pratiche scorrette: TAR dimezza multe Antitrust

(Teleborsa) - Ilha annullato una delle due multe da, comminate dall’Antitrust a Facebook per violazioni del codice di consumo e quindi pratiche scorrette,quindiMa il pronunciamento arrivato oggi venerdì 10 gennaio 2020concetto che si fa strada con sempre maggior forza:hanno undi cui dispongonoi consumatori in modo chiaro e trasparente sul loro utilizzo.Si chiude dunque la controversia che, rispettivamente, ingannevoli e aggressive nei confronti dei consumatori. La prima pratica - sanzionata con- riguardava la fase di registrazione dell'utente e consisteva nel rilascio di un'informativa ritenuta poco chiara e incompleta, giacché, fino al 15 aprile 2018, l'utente che accedeva alla homepage di Fb per registrarsi, a fronte di un; la seconda pratica contestata - sanzionata con- concerneva il meccanismo di- Con riferimento alla prima condotta, il Tar ha ritenuto che ", sulla carenza di sufficienti informazioni, nel processo di registrazione, circa il valore commerciale dei dati e allo scopo commerciale perseguito"; il giudizio di ingannevolezza della condotta, quindi, "si sottrae ai vizi denunciati,la valutazione della Autorità circa l'idoneità della pratica a trarre in inganno il consumatore e a impedire la formazione di una scelta consapevole, omettendo di informarlo del valore economico di cui la società beneficia in conseguenza della sua registrazione al 'social network'".- “Laperché crea un precedente importante nella legislazione italiana – commenta Ivo Tarantino, Responsabile Relazioni Esterne Altroconsumo -: ora il tribunale ammetta la nostra class action contro Facebook. Sono già oltre 125mila i consumatori italiani che hanno aderito alla battaglia:Quanto allainvece, per i giudici "la ricostruzione del modello di funzionamento del meccanismo di integrazione delle piattaforme riportata nel provvedimento sconta dei travisamenti in punto di fatto che inficiano la correttezza del percorso motivazionale seguito dall'Autorità"; e, alla fine, ile dell'assenza di elementi sufficienti a dimostrare l'esistenza di una condotta idonea a condizionare le scelte del consumatore". La conclusione è che il provvedimento sanzionatorio è stato annullato limitatamente alla seconda pratica contestata, con la conferma per la prima pratica commerciale"Stiamo esaminando la decisione del Tar del Lazio e, fa sapere un portavoce di Facebook, commentando la sentenza che ha dimezzato le sanzioni Antitrust imposte al gruppo