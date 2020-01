INPS, Tridico: 150 mila pensioni Quota 100 nel 2019 e RdC a oltre 2,5 milioni

(Teleborsa) -. Lo ha riferito il presidente dell'INPS,, nel corso di un'audizione davanti la Commissione parlamentare di Controllo degli enti previdenziali, sottolineando che ". Gli effetti sul mercato del lavoro sono lievemente positivi". Si tratta, ha spiegato Tridico, diin quanto "non tutte le domande presentate vengono accettate".Per quanto riguarda il, ne hanno beneficiato, di cui circa 200mila sono disabili e circa 400mila bambini. Il numero degli, ha proseguito, è(precisamente 739mila) eper il reddito e 219 per la pensione di cittadinanza.Tornando al'importolegate è pari a. Si va dai 1.400 euro medi per gli autonomi, ai 2.100 per privati fino ai 2.160 dei pubblici. Tridico ha sottolineato come glirappresentino una "e, in modo consistente, rispetto alle donne".In totale, ha detto il presidente dell'Istituto, "sonoin entrata e in uscita che l'Inps gestisce: è un ammontare enorme, il flusso più grande gestito dal Paese". Lo ha riferito il presidente dell'Istituto, Pasquale Tridico, in audizione nella Commissione parlamentare di controllo degli enti previdenziali.