Vola l'indice dei beni personali italiano (+1,61%), giornata euforica per Titanmet

settore beni personali a Milano

comparto beni personali e casalinghi europeo

comparto degli articoli casalinghi in Italia

Moncler

media capitalizzazione

De' Longhi

OVS

Technogym

small-cap

Titanmet

Bialetti Industrie

Safilo

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo delche mostra un timido +0,43%, dopo la chiusura di ieri a quota 1.099.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 1.405,9 punti dopo un inizio di giornata a quota 87.744,3.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni per la casa, seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 2,84%.Tra i titoli adel comparto beni per la casa, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,44% sui valori precedenti.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,06%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,92%.Tra ledi Milano, brilla, che passa di mano con un aumento del 13,64%.Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 5,18%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,80%.