IEG inaugura Vicenzaoro January – The Jewellery Boutique Show 2020

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Attesa a Vicenza dal 17 al 22 gennaio l’intera community del mondo orafo gioielliero. Ha aperto questa mattina venerdì 17 gennaio alla Fiera di Vicenza, il primo e attesissimo appuntamento mondiale del settore orafo-gioielliero, in programma dal 17 al 22 gennaio, organizzato daHub internazionale di riferimento per tutto il comparto, Vicenzaoro è sempre di più esclusivo palcoscenico per le nuove creazioni dei brand top del mercato, osservatorio privilegiato su mercati, tendenze e innovazioni, e anche quest’anno detta le parole chiave per il settore.Sono creatività, sostenibilità e innovazione le direttrici su cui si svilupperà il mondo orafo gioielliero nel 2020 e sulle quali IEG – Italian Exhibition Group, titolare e organizzatore della Jewellery Agenda delle fiere italiane del settore, propone un fitto calendario di eventi, incontri, appuntamenti durante la 6 giorni vicentina.Spazio ai giovani con un Hackathon, realizzato in collaborazione con l’Università di Padova, rivolto a 60000 studenti e ricercatori stimolati a trovare soluzioni ai “business problem” del settore, forza alle nuove imprese con uno spazio interamente dedicato denominato Startup & Carats, attenzione alla sostenibilità sviluppata e approfondita nel tradizionale appuntamento con Cibjo oltre che nei consueti Digital e Gem Talks.E fucina di innovazione è. Oltre 4000 mq ospitano circa 160 aziende tra le più rilevanti nello scenario mondiale e propongono le ultime novità e le tecnologie più avanzate che stanno cambiando il modo di produrre di tante imprese orafo gioielliere.Con Vicenzaoro January 2020 prende il via inoltre ufficialmente, il progetto teso a confermare la manifestazione quale riferimento per la gioielleria e l’oreficeria internazionale.Realizzato con il supporto di– ‘Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane', che ne ha indicato la direzione strategica, è appoggiato da tutte le Associazioni di categoria (Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera) con l’obiettivo primario di valorizzare il comparto orafo italiano, che continua a rappresentare un patrimonio di competenze e capacità creative unico, nel contesto internazionale, consolidando la sua presenza nella manifestazione italiana e valorizzando il bello e ben fatto così come l’Italian way of life.Un settore, quello orafo-gioielliero, che è uno dei comparti manifatturieri di punta del Made in Italy, nonché tra i più vocati all’export, con una propensione pari ad oltre l’80% del fatturato e che impegna circa 31.000 addetti e circa 8.000 aziende (fonte Confindustria Moda per Federorafi).