OPSC KME Group, adesioni al 26,4% al 22 luglio

(Teleborsa) - Con riferimento all'promossa da, su massime 4.297.158 obbligazioni 2020 - 2025 del valore nominale di 21,60 euro ciascuna, KME rende noto, sulla base dei dati provvisori comunicati da, che alla data del 22 luglio 2024 risultano essere state portate complessivamente in adesioneper un valore nominale di 24.502.824 euro, pari al 26,40% delle obbligazioni 2020 - 2025 oggetto dell'offerta.L'offerta è iniziata in data 1° luglio 2024 e. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato il quinto giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del periodo di adesione e pertanto in data 2 agosto 2024.