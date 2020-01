Università di Bari in prima linea nella valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva di qualità.

(Teleborsa) - Calendario impegnativo quello. Pugliese si, s'intende, ma non solo.appunto dell’olio extravergine d’oliva dal punto di vista oggettivo della scienza -- ci permette di valutare una riflessione più consapevole sullo stile di vita che conduciamo e di conseguenza, assieme alla professoressa, docente di Scienze e tecnologie alimentari,di una serie di iniziative a supporto della diffusione e della conoscenza- commenta Maria Lisa Clodoveo - è responsabilità di chi svolge attività di ricerca scientifica per il progresso dei processi produttivi e di interazione.. Non ultima l’iniziativa che si svolgerà giovedì 23 gennaio contro le frodi e le contraffazioni olearie che danneggiano il made in Italy e la petizionein linea con le direttive Ue,negli studi scientifici nell’olio extravergine d’oliva. Progetto patrocinato da Mipaaf, Regione Puglia, Coi e associazioni del settore,Mentre, intanto, nella vicina, promossa dallo Chef Emanuele Natalizio,, ovvero una degustazione di sette varietà olearie di Aziende pugliesi che si distinguono per la qualità produttiva in abbinamento a piatti realizzati dallo stesso Chef in collaborazione con altri colleghi.