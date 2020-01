DigiTouch vola dopo aggiudicazione gara Verti

DigiTouch

(Teleborsa) -festeggia in Borsa la vittoria di una nuova gara, registrando un balzo a Piazza Affari del 2,67%. La società italiana che opera nel mercato della digital transformation si è aggiudicata la gara digital e creativa lanciata da, la compagnia diretta del gruppo MAPFRE specializzata in prodotti auto, moto e casa. Grazie all’expertise delle controllate Performedia ed E3, che lavoreranno a un progetto integrato,, con DNA digital e con una call to action che invita al movimento.Attraverso un approccio consumer centrico, guidato dal dato, Gruppo DigiTouch ha mappato il target di Verti, individuando quattro tipologie di personas. Per ciascuna di esse ha definito la strategia e sviluppato i contenuti e le creatività per massimizzare l’efficacia del progetto in termini di incremento delle sottoscrizioni di nuove polizze e di brand/product awareness.Data l’ampiezza del portfolio prodotti di Verti, Gruppo DigiTouch ha realizzato materiali dedicati in supporto sia alle campagne advertising digitali sia alle attività sui social media e ai progetti speciali, definendo e coordinando un piano di comunicazione integrato e omnicanale.Oltre all'ampia pianificazione di advertising online e all'implementazione delle attività di business analytics, Gruppo DigiTouch ha preso in carico anche la strategia e la gestione dei profili social del brand. Inoltre, a partire dallo storico claim di Verti, “l’assicurazione sempre avanti”, Gruppo DigiTouch sta lavorando al rinnovo della visual identity sui social media e al revamp delle pagine di prodotto sulle quali confluisce il traffico delle campagne advertising.