Digitouch, utile 2023 diminuisce a 2 milioni. Dividendo di 0,025 euro

DigiTouch

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha chiuso ilconconsolidati pari a 44,11 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto al 2022. L', al netto delle partite straordinarie pari a circa 213 mila euro, si attesta a 7,27 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al dato del 2022, con un'incidenza sui ricavi, come per l'esercizio precedente, al 16,5%. L'si attesta a 1,99 milioni di euro, in calo del 20% rispetto all'anno precedente.L'è pari a 10,82 milioni di euro, in aumento di 5,78 milioni di euro rispetto all'esercizio 2022. L'incremento è attribuibile all'acquisto della partecipazione di MobileSoft. La società evidenzia che il contesto economico e alcune scelte della gestione del ciclo passivo dei clienti hanno portato all'allungamento dei tempi di incasso che ha inciso negativamente sulla gestione del circolante per cui il Gruppo è ricorso a forme di finanziamento a breve termine per adempiere alle proprie obbligazioni.Il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di undi 0,025 euro ad azione per complessivi 347.417 euro attingendo dalla riserva straordinaria. Lo stacco della cedola è previsto il 24 giugno, record date 25 giugno e pagamento 26 giugno.