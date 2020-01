Giglio Group, ok assemblea a fusione controllata Ibox

Giglio Group

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, ha deliberato di approvare il progetto di fusione per incorporazione di Ibox, società interamente controllata da Giglio Group.Il progetto di fusione è stato redatto congiuntamente dalla società incorporante e dell’incorporata e approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 19 dicembre 2019. Ieri, 20 gennaio, il progetto di fusione è stato inoltre approvato dall’assemblea dei soci di Ibox, società specializzata nella fornitura di servizi a supporto del commercio elettronico, tra questi la progettazione, la realizzazione e la gestione di piattaforme e-commerce.riguardanti le società controllate e di accentrare parte del business nella società capogruppo.Giglio Group ricorda in una nota che in data 19 dicembre 2019 ha provveduto all'acquisto delle quote, rappresentanti il 100% del capitale sociale di Ibox. In conseguenza, Ibox è interamente posseduta dall’Incorporante e l’operazione non determina pertanto alcun rapporto di cambio.