Abitarein, siglato preliminare acquisto nuova area Scalo Porta Romana a Milano

Abitare In

(Teleborsa) -, società del real estate quotata sul mercato AIM Italia, comunica che la controllata Abitare In Development 4 Srl ha sottoscritto una, sita a sud dello. Il corrispettivo complessivo stabilito per l’acquisto è pari ad, oltre ad uni, legato ai risultati economici che la società acquirente conseguirà, successivamente alla stipula del contratto definitivo, grazie all’operazione di sviluppo immobiliare.Secondo le previsioni di sviluppo urbanistico contenute nelle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del nuovo PGT del Comune di Milano - attualmente in fase di pubblicazione – l’area compravenduta esprime una. Nel nuovo PGT è anche prevista, con riferimento all’area in oggetto, l’approvazione di uno specifico Piano Attuativo Obbligatorio da parte del Comune di Milano.Il contratto preliminare prevede inoltre il. Il contratto definitivo per la compravendita dell’area sarà stipulato subordinatamente e condizionatamente alla pubblicazione sul BURL del nuovo PGT e all’approvazione del predetto Piano Attuativo da parte del Comune di Milano, che dovranno verificarsi entro i prossimi 3 anni.