AbitareIn, azioni proprie al 3,51% del capitale sociale

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, tra il 2 e il 5 aprile 2024, complessiveal prezzo medio di 3,8752 euro per azione, per uncomplessivo di, in esecuzione della delibera assembleare del 14 luglio 2023.A seguito degli acquisti effettuati, al 5 aprile, la Società immobiliare italiana detiene 933.064 azioni ordinarie proprie, rappresentative del 3,51% del capitale sociale.Sul listino milanese, oggi, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dell'1,03%.