Milleproroghe, Confedilizia a Conte: rinnovare cedolare secca negozi

(Teleborsa) - In vista dell'avvio dell'esame del decreto, il Presidente di, Giorgio Spaziani Testa, ha, al Ministro dell'Economiae a tutti i Viceministri e Sottosegretari del Mef.Nella lettera ha formulato un ultimodel 21 per cento sugli affitti dei negozi e dell'estensione ai Comuni calamitati della cedolare al 10 per cento sugli affitti abitativi a canone concordato."Lo abbiamo chiesto in tutte le forme", ha dichiarato il. "E abbiamo fatto notare come non si tratta di istanze corporative, ma di necessità di ordine generale. Chi potrebbe fare e non fa, si assumerà la responsabilità delle proprie scelte", ha aggiunto.