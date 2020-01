Virus cinese, le vittime salgono a 25. Una seconda città in quarantena

(Teleborsa) - Sale il bilancio dell'. Gli ultimi aggiornamenti arrivati dalla Cina parlano diMa secondo gli esperti le persone che hanno contratto il virus potrebbero già essere molte di più.Mentre, ha introdotto una serie di misure senza precedenti per frenare la diffusione del letale coronavirus con, a partire da questa mattina,(oltre a treni e aerei anche bus urbani, metropolitane, traghetti e corse interurbane),In Italia, dovecon funzioni di coordinamento, che lavora H24. La task force, riferisce il ministero, è composta dalla; dalle; dai; dall'; dall'; dall'(Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera); dall'; dalle dal. Nella prima riunione, avvenuta ieri, è stato verificato che le strutture sanitarie competenti sono adeguatamente allertate a fronteggiare la situazione in strettissimo contatto con l'e ile il Controllo delle Malattie."Anche stamattina si è riunita la task-force sul coronavirus al Ministero della Salute. I controlli negli aeroporti procedono regolarmente. Quelli svolti stamane a Fiumicino hanno dato esito negativo. Siamo in stretto contatto con tutte le istituzioni internazionali. Ho sentito più volte personalmente la commissaria europea Stella Kyriakides che sta coordinando le misure a livello comunitario" ha fatto sapere ilsu Facebook.– Per fronteggiare l'emergenza, pressoè stato attivato uno specifico canale sanitario per tutti i viaggiatori a rischio. I passeggeri provenienti da aree critiche vengono fatti transitare in una. Nel dettaglioprevede che all'arrivo dell'aeromobile i passeggeri vengano sbarcati e trasportati con un mezzi interpista presso il canale sanitario. Al suo interno esistono due canali dotati di telecamere termiche attraverso i quali transitano i passeggeri per la rilevazione della temperatura corporea. Le immagini vengono visionate da personale medico che provvede ad enucleare eventuali passeggeri che risultassero con temperatura anomala. Qualora non si rilevino situazioni anomale i passeggeri vengono trasportati al Terminal per proseguire i normali controlli di immigration e ritiro bagaglio.