Ondate di calore: Croce Rossa e Legambiente insieme per la prevenzione

(Teleborsa) - Dopo che, con temperature medie più alte di 1,55 °C rispetto al periodo pre-industriale (1850-1900), nei primi giorni estivi del 2025 per le città italiane è stato spesso indicato dal Ministero della Salute il livello massimo di allerta. Con il crescere delle temperature,, soprattutto tra le fasce più vulnerabili della popolazione, come anziani, soggetti con patologie croniche, donne in gravidanza, neonati e bambini.Per questa ragione, lche, quest’anno, si arricchisce di due nuovi elementi: un; un’attenzione speciale a un fenomeno meno conosciuto ma molto serio legato al cambiamento climatico, ovvero le Arbovirosi, virus trasmessi da insetti come le zanzare.A dare forza all’impegno della CRI in questa iniziativa, nel periodo estivo, sui profili social dell’Associazione verranno diffusi card e caroselli con consigli utili per affrontare le ondate di calore in città e quando si è in viaggio, per superare l’affaticamento da calore, far fronte a colpi di calore e prevenire le Arbovirosi., che, in alcuni casi, possono rivelarsi mortali. Le condizioni di rischio, inoltre, aumentano nelle città dove è presente il cosiddetto effetto "isola di calore", ovvero laddove nel centro urbano le temperature superano anche di 4 °C quelle delle aree circostanti rurali. Per questa ragione,con moduli fotovoltaici per abbattere le emissioni: un progetto pilota, che l’Associazione intende replicare in altre città italiane, con l’obiettivo di migliorare il benessere psico-fisico delle persone vulnerabili, offrendo loro ristoro e servizi socio-sanitari durante i caldi mesi estivi."Giorno dopo giorno è sempre più evidente: non possiamo sottovalutare gli effetti del cambiamento climatico per la salute umana e per l’equilibrio degli ecosistemi del Pianeta", ha sottolineatoche, se non ci attiviamo per tempo, potrebbero portare a conseguenze umanitarie devastanti. Per questa ragione, durante tutto l’anno e soprattutto nei mesi estivi, l’attività di Volontarie e Volontari su tutto il territorio è volta a sensibilizzare e preparare la popolazione sull’impatto del climate change sulle comunità. Informare e sollecitare l’adozione di comportamenti responsabili èche, purtroppo, spesso sono causa o concausa di morte per molti soggetti vulnerabili"."Le ondate di calore – commenta- hanno un impatto più forte sulle persone più vulnerabili sia a livello sociale ed economico. Per questoÈ necessario, inoltre, sollecitare Governo, regioni ed enti locali a mettere in campo strategie di adattamento per realizzare infrastrutture naturali e artificiali mitigando l’effetto delle ondate di calore a partire da quei quartieri e quelle periferie carenti di servizi e aree verdi come stiamo facendo anche con la nostra campagna Che Caldo che fa, che l’8 luglio arriverà per la sua seconda tappa a Napoli per chiedere città più fresche e giuste".