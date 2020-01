Regionali, in Emilia Romagna vittoria netta di Bonaccini. La Calabria alla destra

(Teleborsa) - Le elezioni regionali inpremiano con unil Presidente uscentecandidato del, che resta alla guida della Regione. Quando sono state scrutinate la quasi totalità delle sezioni, si attesta alcon la leghistasostenuta dalil candidato del, dunque, lache aveva alzato l'asticella trasformando ilin un banco di prova per il Governo che invece tira un sospiro di sollievo, insieme alinvece per ilQuesta vittoriaha detto il Governatore Pd appena riconfermato.sottolinea invece la candidata leghista, nonostante la sconfitta.E mentre ilprova a guardare ilringrazia le sardine e rivendicaAncoradove alcuni fonti fanno filtrare che il- Operazioni di scrutinio più a rilento in Calabria dove comunque stati rispettati i pronostici della vigilia: Presidente della Regione sarà la forzista. Con quasi ildelle preferenze, la deputata di Forza Italia, ha prevalso sugli altri candidati alle elezioni regionali in Calabria:per il centrosinistra (30,21%),per il Movimento 5 Stelle (7,38%) e il civico(6,57%).