Edil San Felice, Alantra incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 4,2 euro) ilsu, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, confermando la" visto l'upside potenziale del 29%.Gli analisti scrivono che Edil San Felice ha riportato, con un EBITDA superiore alle aspettative. L'aumento del portafoglio ordini segnala uno slancio positivo, anche grazie all'espansione geografica del gruppo in Emilia Romagna (già aggiudicato un contratto da 4,1 milioni di euro a gennaio) e al rafforzamento della presenza in Campania, che dovrebbero contribuire alla crescita quest'anno.Il broker hasulle vendite FY25, il che implica un solido CAGR 23-26 a doppia cifra dell'11,8%. Inoltre, ha ottimizzato le proiezioni dell'EBITDA FY24-25 al rialzo del 4-6% e aumentato l'utile netto FY24-25 del 9-11%, rispettivamente, grazie a un regime fiscale più favorevole."Ribadiamo la nostra posizione positiva sul Edil San Felice in un contesto di crescente necessità di investimenti e manutenzione nelle infrastrutture - si legge nella ricerca - Riteniamo che il potenziale di crescita sia ancora inutilizzato con l'imminente espansione geografica, facendo leva su un modello di business integrato e su una forza lavoro capillare. Il gruppo vienerispetto a(sconto del 18% sull'EV/EBIT dell'anno fiscale 2024)".