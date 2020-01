LaTesla di Elon Musk sorprende: conti sopra attese e consegne rispettate

Tesla Motors

(Teleborsa) -, che è volata a Wall Street, incassando guadagni attorno al 12% nella sessione aftse hours. La storica casa di auto elettriche diha superato le attese in termini di utili e ricavi, centrando le aspettative sulle consegne per l'anno.Il 4° trimestre si è chiuso con undi dollari, pari a 56 cent ad azione, rispetto ai 140 milioni, pari a 78 cent per azione, dell'anno prima. L'è salito a, superando il consensus che indicava 1,77 dollari. Anche i ricavi, con un aumento del 2% a 7,4 miliardi di dollari, hanno fatto meglio delle previsioni (7 miliardi).Tesla haanche in termini diaumentate del 50% a 367.500 veicoli, rispetto ad una guidance che indicava un intervallo di 360-400mila.E così Elon Musk si è buttato alle spalle un anno drammatico, in cui si vociferava anche del possibile fallimento del suo gioiello, sorprendo gli investitori, anche in termini di: le consegne quest'anno dovrebbero aumentare del 36% a coirca 500 mila veicoli.