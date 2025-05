Musk "deluso" legge bilancio di Trump. Incarico in DOGE verso la conclusione

Tesla

(Teleborsa) - "Con ladel governo, vorrei ringraziare il Presidente Donald Trump per l'opportunità (che mi ha offerto) di ridurre gli sprechi. Lanel tempo, diventando uno stile di vita per tutto il governo".Con queste paroleha annunciato la sua, allo scadere dei 130 giorni previsti dal mandato, che cadono ilIn realtà, la questione è più complicata di come l'ha raccontata su X lo stesso Musk. In unarilanciata alla CBS, per il programma "Sunday Morning", l'imprenditore americano proprietario di, del social X e di Space X,, approvato dai repubblicani, che si muovefatto dal programma DOGE.Ilaveva consentito di, attraverso tagli al personale in quasi tutte le agenzie federali e la risoluzione di parecchi miliardi di contratti governativi. Un, dal momento che un rapporto aveva messo in evidenzaal governo americano, annullando quasi completamente i risparmi prodotti dal lavoro di DOGE.nel vedere il massiccio disegno di legge sulla spesa, che aumenta il deficit di bilancio, invece di diminuirlo, e", ha detto Musk nell'intervista alla CSB. A maggio, l'imprenditore, in difficoltà per il suo coinvolgimento nella politica, aveva evitato di essere estromesso dalla gestione della sua Tesla, anticipando che da maggio il suo impegno per DOGE sarebbe diminuito drasticamente.