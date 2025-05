Elon Musk: determinato a restare CEO Tesla. Possibile quotazione in Borsa di Starlink

Tesla

(Teleborsa) -è ancoratra cinque anni, "a meno che non muoia". Lo ha detto in un'intervista virtuale al Qatar Economic Forum. Avere un controllo ragionevole su Tesla è il fattore più importante per rimanere a capo dell'azienda, ha sottolineato.Secondo il fondatore della società di veicoli elettrici, Tesla ha, nonostante le vendite in calo sul mercato europeo. Il "", ha detto, come dimostra il prezzo delle azioni. Le vendite sono in calo in Europa, ma "questo vale per tutti i produttori".In un altro passaggio, ha detto che non prevede di entrare nel settore dei droni armati con SpaceX e sembra aver scartato l'idea di realizzare qualsiasi tipo di arma. Inoltre, è. "Non ho fretta di quotarmi in borsa", ha però detto in merito alle tempistiche.Inoltre, Musk ha minimizzato qualsiasi conflitto di interessi con il suo lavoro ine ha respinto l'idea di avere un immenso potere a Washington. "Non facciamo le leggi, né controlliamo la magistratura né il potere esecutivo.", ha detto.Il fondatore di Tesla prevede di ridurre lain futuro. A una domanda su quanto spenderà per le elezioni midterm, ha detto: "Farò molto meno in futuro.".