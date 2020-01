Whirlpool via da Napoli il 31 ottobre. Sindacati in agitazione

(Teleborsa) -per gli oltreoperai di Napoli: il 31 ottobre La notizia è arrivata ieri al termine di unaal tavolo del ministero dello Sviluppo economico: in un primo momento, l’azienda aveva addirittura confermato lo stop della produzione delle lavatrici nel sito di Napoli dalPoi ile unIl colosso americano delle lavatrici ha infatti ribadito che lo stabilimento di Napoli perde"I dati di mercato sono emblematici", ha sottolineato l'amministratore delegato di Whirlpool Italia, Luigi La Morgia, durante l'incontro al Mise, spiegando che a Napoli "ma che l. Le difficoltà riguarderebbe solo lo stabilimento campano dove l'azienda afferma di essere stata consapevole dei problemi fin dal 2018, ma rivendica di aver cercato di rilanciare la produzione. I 17 milioni di euro previsti per il sito Whirlpool Napoli saranno redistribuiti sugli altri stabilimenti, annuncia La Morgia.- Alla luce di questi sviluppi, Invitalia si è messa già alla ricerca per conto del governo di un nuovo soggetto che subentri alla multinazionale americana. L'obiettivo è quello di arrivare alla selezione finale di un possibile isul piede di guerra, hanno asottolineando che la vicenda può diventare una vera. "Da questo momento si rompono le relazioni sindacali con l'azienda. Se il Governo non prende una posizione forte, ladichiara il Segretario generale Fiom-Cgil Napoli, Rosario Rappa.