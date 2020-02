Air France, KLM, Delta e Virgin Atlantic ampliano la loro partenship internazionale

(Teleborsa) -con unache viaggiano tra Europa, Regno Unito e Nord America.La nuova partnership è stata studiata pere con l'obiettivo condiviso di garantire un'. La partnership dà infatti laA partire dal 13 febbraio i membri del programma fedeltà potranno così guadagnare e utilizzare punti miglia o usufruire di vantaggi d'élite per i voli di una delle quattro compagnie aeree in tutto il mondo.Tra i servizi messi a disposizione per i clienti ci sono fino a, che coprono le prime 10 rotte senza scalo,e una scelta diLa rete potenziata è inoltre completamenteed è costruita attorno agli hub dei vettori ad Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Londra Heathrow, Los Angeles, Minneapolis, New York-JFK, Parigi, Seattle e Salt Lake City."I clienti sono al centro di questa joint venture ampliata", ha commentato, CEO di Virgin Atlantic. "Uno dei pilastri della nostra strategia è. La combinazione dei nostri punti di forza, della nostra rete e delle nostre persone ci consente di ottenere di più"."La nuova partnership allargata è un grande passo avanti per tutti i gruppi, compagnie aeree che offrono maggiore affidabilità, massimi", ha aggiunto il CEO di Deltache ha definito l'allargamento di oggi "portare a un nuovo livello la storica collaborazione di lunga data" tra i vettori."Dieci anni dopo aver avviato la nostra joint venture con Delta, questo nuovo accordo rappresenta una, consentendo ai nostri passeggeri di scegliere tra quattro principali compagnie aeree che uniscono la propria rete a vantaggio dei nostri clienti", ha affermato, ad di Air France-KLM, che ha evidenziato come per la compagnia ciò significhi "anche un maggiore accesso al mercato del Regno Unito e in particolare a Londra Heathrow, il principale mercato mondiale dei viaggi".