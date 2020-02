Air Italy, azionisti approvano liquidazione. Stop ai voli

(Teleborsa) - L'- Alisarda con il 51% del capitale e Qatar Airways con il 49% attraverso AQA Holding - ha deciso all'unanimità diLa decisione, pressoché scontata, è stata presa a causa delle "perdurare delledi mercato" e della constatazione cheAir Italy assicura chei voli sino al 25 febbraio saranno operati agli orari e nei giorni previsti da altri vettori, mentre i passeggeri che hanno prenotato voli in partenza in date successive al 25 febbraio saranno riprotetti o rimborsati integralmente.Dopo il via libera dei soci, si procederà, nelle prossime ore, con la. Lo ha detto l'Adin unanella quale annuncia la messa in liquidazione della compagnia. "I liquidatori - informa la lettera - avranno il mandato di far fronte a tutte le passività sin qui maturate e fra queste, ovviamente, quelle maturate e che matureranno verso i dipendenti"., in una nota, sottolinea che eranel sostenere il rilancio e la crescita della compagnia", ma. La compagnia ribadisce di aver sempre "creduto fortemente nella compagnia e nel suo potenziale".