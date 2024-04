Autostrade Meridionali, soci approvano scioglimento volontario della società

Autostrade Meridionali

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria dei soci di, concessionario quotato su Euronext Milan, hadella società ed è stato nominato un liquidatore unico nella persona di Fabio Bernardi, a cui è stato conferito ogni più ampio potere per procedere alla liquidazione del patrimonio sociale e per compiere tutti gli atti utili a tal fine.L'assemblea, in sede ordinaria, ha approvato all'unanimità la relazione finanziaria annuale 2023 e deliberato dipari ad 1.451.415 euro come segue: distribuzione di dividendi per 1.443.750 euro, pari a 0,33 euro; riserva straordinaria per 7.665 euro.Inoltre, ha approvato all'unanimità la distribuzione di parte dellaper complessivi 30.012,5 migliaia di euro, nella misura di 6,86 euro per azione.L'importo della cedola sarà dilordi per azione. La data del pagamento è fissata il 17 aprile 2024 con stacco della cedola n. 35 il 15 aprile 2024 e record date il 16 aprile 2024.