Coronavirus: due-tre mesi per primo test vaccino. A Milano calano corse in taxi

(Teleborsa) - Mentre è salito ail numero delle vittime delil Governo cinese ha deciso didi primo piano dell'Hubei per come hanno gestito. Lo riporta la Bbc. Si tratterebbe, tra gli altri, del Segretario del partito per la Commissione salute della provincia, il Capo della Commissione e il Vice direttore della Croce Rossa locale.Intanto,cinesi in vacanza nel nostro Paese, provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test.così lo Spallanzani nel bollettino quotidiano.individuato nei giorni scorsi come fonte di contagio da Coronavirus per diversi connazionali. L'uomo si chiamaresta per ora ricoverato - come la sua famiglia resta in isolamento - "per precauzione". Ma la notizia della guarigione è stata confermata al servizio sanitario (Nhs). Vari contagi di pazienti britannici sono avvenuti in Alta Savoia (Francia), dove Welsh - reduce da Singapore - avrebbe infettato altri turisti.anche laelle aziende tecnologiche dal Mobile World Congress di Barcellona che dovrebbe tenersi a fine febbraio, legata ai timori per il Coronavirus. Dopo le defezioni eccellenti dinelle ultime ore si sono aggiunte la multinazionale americana- "la sicurezza e il benessere dei nostri dipendenti e partner è la nostra massima priorità", ha detto un portavoce - il produttore francese di smartphone, e le cinesi produttrici di smartphoneAssente anche l'operatore telefonico giapponesementre l'operatore norvegeseha dichiarato che ridurrà sia la partecipazione sia i dipendenti.Alla luce dei dati finora noti, il tasso di mortalità del coronavirus 2019-nCoV è del, ma considerando i casi asintomatici o con sintomi molto lievi potrebbe essere inferiore: lo ha detto all'ANSA l'immunologodirettore dell'istituto statunitense per lo studio delle malattie infettive(National Institute of Allergy and Infectious Diseases) sottolineando che "Ci sono elementi per sostenere che il nuovo coronavirus possa essere trasmesso anche per via asintomatica, ossia da chi pur avendo l'infezione, invece, per il primo test del vaccino contro il coronavirus 2019-nCov, condotta su un: "Stiamo lavorando con l'azienda biotecnologicae con laha aggiunto."Come altri settori e professioni che vivono anche di turismo anche noi Taxi stiamo registrando una diminuzione complessiva del lavoro e del numero di corse legato molto probabilmente al calo di turisti provenienti dall' Est asiatico". Lo scrive in una notaPresidente di Taxiblu. "Dati più precisi li potremo avere tra qualche settimana ma una prima stima, per quanto ci riguarda, ci dice che questoViene lasciato a 14 giorni il limite massimo di precauzione in Italia. Lo hanno stabilito gli esperti alla riunione della task-force del Ministero della Salute alla presenza del Ministro,. "Sono state prese in considerazione le recenti evidenze fornite dallo European Centre for Disease Prevention and Control sui tempi di incubazione che delimitano il periodo tra 2 e 12 giorni,