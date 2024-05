d'Amico, utile primo trimestre sale a 56,3 milioni di dollari

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) -DIS), società leader a livello internazionale nel trasporto marittimo, specializzata nel mercato delle navi cisterna, ha chiuso il primo trimestre 2024 con un, rispetto ad un utile netto di 54,1 milioni nel primo trimestre 2023. Questo risultato positivo - spiega la società nella nota dei conti - è attribuibile alla solidità del mercato delle navi cisterna nei primi tre mesi di quest’anno.Escludendo i risultati derivanti dalla vendita di navi e le voci finanziarie non ricorrenti, il risultato netto di DIS si sarebbe attestato a 56,7 milioni nel primo trimestre 2024 rispetto a 56,5 milioni registrati nello stesso trimestre del 2023.Sempre nel periodo, DIS ha generato un EBITDA ) di 76,1 milioni di dollari rispetto ai 76,4 milioni nel primo trimestre 2023, mentre i suoi flussi di cassa operativi sono stati positivi per 76,9 milioni contro i 99,2 milioni generati nell’esercizio precedente.Ilè stato di 60,4 milioni di dollari nel primo trimestre 2024 rispetto ai 60,6 milioni nel primo trimestre 2023.In termini diDIS ha raggiunto una tariffa spot giornaliera di 38.201 dollari nel primo trimestre 2024 (36.652 dollari nel primo trimestre 2023), grazie al rafforzamento del mercato rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.. Il nostro mercato è rimasto solido per tutto il primo trimestre del 2024, grazie alla crescita limitata della flotta e all'aumento dei volumi del commercio marittimo di prodotti raffinati. Diversi fattori esogeni hanno inoltre ulteriormente sostenuto il mercato", afferma