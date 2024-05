Cellularline, perdita di 1,3 milioni nel primo trimestre. Ricavi +5,1%

Cellularline

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, ha chiuso ildel 2024 conpari a 31,8 milioni di euro, in aumento (+5,1%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.L'risulta pari a 1,2 milioni, in aumento di 0,7 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente con un miglioramento dell'incidenza sul fatturato di circa due punti percentuali (3,6% nel primo trimestre 2024 contro 1,6 % del primo trimestre 2023).I Proventi enetti nel primo trimestre 2024 risultano pari a -1,1 milioni, rispetto ad un risultato di -0,8 milioni del primo trimestre 2023. Ildel periodo è stato pari a -1,3 milioni rispetto a -1,0 milione nel primo trimestre 2023."Le azioni di allargamento distributivo intraprese presso alcuni paesi e canali specifici e l'implementazione di strategie commerciali innovative con i principali retail partner del mercato, hanno consentito di proseguire la crescita dei ricavi anche nei primi tre mesi del 2024 - ha commentato, Board Member e General Manager Sales and Marketing del Gruppo Cellularline - Nonostante le sfide di un, restiamo fermamente concentrati sullo sviluppo del nostro Gruppo, continuando ad agire proattivamente sul nostro core business per consolidare le nuove opportunità generate".L', pari a 31,4 milioni al 31 marzo 2024 (35,4 milioni al 31 dicembre 2023), è legato principalmente alla riduzione del capitale circolante netto, sia per effetti correlati alla stagionalità, sia per le azioni intraprese di efficientamento dello stesso. Il Leverage ratio, calcolato come rapporto tra indebitamento finanziario netto e EBITDA Adjusted degli ultimi 12 mesi, è pari a 1,5x (contro 1,7x al 31 dicembre 2023).