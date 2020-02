Acciaierie Jindal Piombino (ex Lucchini): accordo su cronoprogramma e piano

(Teleborsa) - E' stato raggiunto l'per la ex Lucchini , oggi ribattezzata. Il Ministroe la Sottosegretariahanno incontrato alil Commissario straordinario della ex Lucchini di Piombino. Quest'ultimo ha fatto il punto sull'portata avanti sulle acciaierie ed ha annunciato che presenterà al Ministro la richiesta diper la presentazione delNel corso dell’incontro è statoda mettere in campo e stabilito che il Ministro vedrà a breve la proprietà per chiarire alcuni aspetti della situazione e del piano industriale.La, in coordinamento con le altre autorità (MIT, Comune Piombino, autorità portuale), in modo da velocizzare gli aspetti procedurali e amministrativi e garantire l’organicità dell’intervento. Unsarà poi convocato con tutti i soggetti interessati, compresi i sindacati, per fare il punto della situazione."E’ stato un incontro proficuo. Abbiamo messo a punto un cronoprogramma dettagliato. Da parte del MiSE c’è il massimo impegno per sostenere il rilancio del secondo polo siderurgico italiano", ha commentato la Sottosegretaria Morani.