Juventus sigla accordi di front jersey sponsorship: Jeep sulla maglia fino al 2028

Juventus Football Club

Stellantis

(Teleborsa) -ha concluso conaccordi di front jersey sponsorshipL’accordo con Stellantis Europe prevededa gara di Prima Squadra, JWomen e NextGen, per tutte le competizioni sportive nazionali, UEFA e FIFA, a partire dalla stagione sportiva in corso (inclusa la prossima FIFA Club World Cup) e per le stagioni sportive 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028. A fronte della sponsorship è previsto un(di cui 4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 2024/2025, 19 milioni per la stagione sportiva 2025/2026 ed 23 milioni per ciascuna delle due stagioni sportive successive), oltre a moderatesportive UEFA.Inoltre, il Club ha concluso conl’accordo per occupare ilda gara della Prima Squadra, JWomen e NextGen, per tutte le competizioni sportive nazionali (escluse, quindi, quelle UEFA e FIFA), condell’accordo Jeep. Qesro seocndo accordo prevede unrispetto al contratto di sponsor Jeep (in coerenza con i minori diritti di sponsorizzazione concessi), potenzialmente di rilievo,Gli importi previsti negli accordi conclusi con i due partner sopra menzionati - che si ritiene possano creare valore nel lungo termine per la Società, gli Azionisti e i partner stessi - sono sostanzialmente nel range di quelli previsti dal Piano strategico per gli esercizi 2025/2026 e 2026/2027 con riferimento alla front jersey sponsorship.