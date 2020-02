Prescrizione, bocciato lodo Annibali: Italia Viva con opposizioni

(Teleborsa) - Conle commissioni congiunte di Affari costituzionali e Bilancio della Camera hannolodol'emendamento diper rinviareHanno votato a favore i deputatimentre ha votato contro il- "Domani il ddl sulla riforma del processo penale e il lodo Conte bis dovrebbe andare in Cdm. Sul lodo Conte bis si sta valutando il veicolo normativo migliore" dice il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ai cronisti in Transatlantico spiegando che "non esiste alcun lodo Conte ter. Adesso dobbiamo andare avanti e nel frattempoIntanto la Corte Costituzionale hadell'applicazione retroattiva dellaSecondo Bonafede la sentenza non riguarda la"Ladalla Suprema Corte, nel primo ricorso discusso oggi. Il giustizialismo può essere approvato in Parlamento ma poi. Chi ha orecchi per intendere intenda", ha scritto Renzi in in tweet.I – Intanto,l’avvocatessa di Urbino aggredita anni fa e sfregiata in viso con l’acido dall'ex fidanzato - è vittima in queste ore di insulti e minacce sulla propria pagina Facebook proprio per lache porta ilper l'episodio è stato espresso dai: "Attaccareche le hanno fatto è una vergogna senza fine.", ha scritto su Twitter.